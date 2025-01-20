В Череповецком районе семья с детьми спаслась от пожара

Возгорание произошло в субботу, 18 января, в начале двенадцатого ночи в садоводческом товариществе №1 «Металлург» Череповецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

В частном доме отдыхала семья из пяти человек. В какой-то момент они почувствовали запах гари: на втором этаже возле дымохода горел потолок. Отец семейства попытался самостоятельно потушить огонь, однако ему это не удалось. Тогда мужчина вместе с женой и тремя детьми поспешил выйти на улицу. Женщина в это время уже сообщила о случившемся в пожарную охрану.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы МЧС России потушили пожар на площади 15 квадратных метрах. Наибольшие повреждения от огня получила кровля, помещения на втором этаже были закопчены.

Вероятной причиной возгорания специалисты считают перекал отопительной печи.