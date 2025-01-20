Водителям вологодских чиновников в несколько раз увеличили оклады. Соответствующие изменения в закон «Об оплате труда в государственных органах Вологодской области» внесли депутаты Законодательного собрания области. Закон подписан губернатором Георгием Филимоновым, - сообщает портал GorodVo.

По новому закону ежемесячная надбавка водителям, которые работают в государственных органах власти в Вологде и Череповце, теперь установлена в размере 36 должностных окладов. Ранее эта надбавка составляла 12 окладов.