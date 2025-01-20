Череповецкий хоккеист примет участие в матче звезд КХЛ

Череповецкий хоккеист Данил Аймурзин отправится на матч звезд КХЛ.

Континентальная хоккейная лига представила участников звездного уик-энда, который в этом году пройдёт в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля. По традиции участников матча звезд выбирали в три этапа. На первом этапе за своих фаворитов голосовали болельщики, затем свой выбор сделали спортивные журналисты и оставшихся назвала сама Лига.

Череповецкую «Северсталь» на этом празднике представит Данил Аймурзин, для которого это будет первый опыт выступления на матче звезд. В 45 матчах чемпионата Аймурзин забросил 27 шайб и отдал 15 голевых передач. Выступать Данил будет за дивизион Тарасова.

Вместе с ним сыграют хорошо известные череповецкой публике хоккеисты форвард Вадим Шипачев, играющий сейчас за «Динамо» (Минск) и вратарь Владислав Подъяпольский. Тренировать команду будет наставник «Локомотива» Игорь Никитин.