Водитель Дэу Нексия погиб по вине пьяного водителя Шкоды

[ Происшествия ]

 

Водитель автомобиля Дэу Нексия погиб по вине пьяного водителя автомобиля Шкоды Октавия. Происшествие случилось сегодня утром на 103-м километре трассы Вологда-Новая Ладога на территории Череповецкого района.

Как пояснили в региональном управлении МВД, водитель Шкоды въехал в стоящий на обочине автомобиль Дэу Нексия. После столкновения обе машины съехали в придорожный кювет. Мужчина, находившийся в салоне корейского автомобиля, скончался на месте аварии.

У водителя Шкоды установлено алкогольное опьянение 0,547 мг/л.

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