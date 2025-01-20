Российские подростки стали массово лысеть

Российские подростки начали массово лысеть. По итогам 2024 года количество молодых людей, потерявших свой волосяной покров на голове увеличилось в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Такие цифры в беседе с авторами Telegram-канала Mash, привели врачи-трихологи. Основными причинами этого явления, по мнению медиков, стали неудовлетворительные условия жизни и стрессы. Школьники 16-16 стали частными клиентами в их кабинетах со второй-третьей степенью алопеции.

Большинство молодых пациентов обращаются уже либо с залысинами на лбу, либо с постепенно растущим "озером в лесу". Неправильный образ жизни, употребление в пищу вместо завтрака энергетиков и ашкудешек, нарушают обмен веществ и способствуют развитию гастритов. Все это в итоге влияет на состояние сосудов. В качестве еще одной из причин массового облысения среди молодежи врачи считают последствия перенесенной короны, плюс регулярные стрессы и неврозы.

Средний чек на операцию по пересадке волос сегодня варьируется от 160 до 190 тыс. руб., и это в зависимости от той зоны, которую необходимо “засадить” волосами.

Стоимость процедуры по пересадке волос растет из-за повышенного спроса более взрослых мужчин, которые стали более внимательно относиться к своему здоровью. Цены на трансплантацию фолликулов только за последние несколько месяцев выросли 20–30 тыс. К концу 2025 года средняя стоимость может вырасти до 250 тыс. руб.

Вряд ли средняя российская семья может позволить себе потратить такие деньги на пересадку волос. Поэтому впереди нас ждет поколение лысых мужчин. Единственный плюс в этой ситуации, можно неплохо сэкономить на шампуни и услугах парикмахера, а они в наше время тоже недешево стоят…