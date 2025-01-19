Стала известна главная причина скандала в "Ленкоме"

Скандал в известном российском театре “Ленком” стремительно набирает обороты. После громкого увольнения из труппы Дмитрия Певцова и Александры Захаровой, в эфире стало появляться много интересных подробностей, которые проливают свет на истинную причину данной склоки.

Причиной данного конфликта, по мнению одной из центральных фигур данного конфликта Дмитрия Певцова, стало игнорирование новым руководством театра творческого завещания бывшего художественного руководителя Марка Захарова. Об этом он написал на страницах своего Telegram-канала.

В своем официальном письме режиссерскому управлению и директору театра, Захаров подробно расписал каким образом необходимо расставить спектакли в месячном репертуаре, а какие постановки необходимо убрать. Певцов настаивает на том, что нынешнее руководство полностью проигнорировало послание Захарова, убрав из репертуара его спектакли и премьеры.

Плюс ко всему, Певцов подчеркнул, что после смерти Захарова, новое руководство начало вносить массовые изменения в уже идущие спектакли.



«Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли», — высказался он.

Актер добавил, что не согласен со своим увольнением, и всегда будет верен театру.