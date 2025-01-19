Житель Бабаева убил знакомого замороженной курицей

[ Происшествия ]

В Бабаеве 40-летний мужчина убил своего знакомого замороженной курицей. Происшествие случилось в ночь на 14 января в доме по улице Чкалова.

По информации пресс-службы судов области, мужчина был пьян.

«Нанес спящему на полу знакомому удар замороженной куриной грудкой в лобную часть головы. Через некоторое время от полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - уточнили в пресс-службе.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 марта.

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