Максим Цветков пропустит оставшиеся соревнования Кубка Содружества

[ Спорт ]

Биатлон
Максим Цветков в связи с самочувствием пропустит оставшуюся часть Кубка Содружества и сосредоточится на внутрироссийских соревнованиях. 

«Не очень хорошее состояние, нет энергии бороться на дистанции, чувствуется регресс в форме после Рязани. А погодные условия и трасса очень требовательны к этому компоненту. Сейчас важно не заболеть и постараться восстановиться», —написал вологодский биатлонист в своих соцсетях.

Отметим, что в Кубке Содружества участвуют российские и белорусские биатлонисты. В общем зачете Кубка Максим Цветков идёт сейчас на 52 месте среди 84-х участников. Возглавляет общий рейтинг беларус Антон Смольский. Кубок России продолжится на следующей неделе.

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Максим Цветков биатлон
Фото: страница ВКонтакте Максима Цветкова
 

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