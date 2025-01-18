Максим Цветков пропустит оставшиеся соревнования Кубка Содружества



Максим Цветков в связи с самочувствием пропустит оставшуюся часть Кубка Содружества и сосредоточится на внутрироссийских соревнованиях.

«Не очень хорошее состояние, нет энергии бороться на дистанции, чувствуется регресс в форме после Рязани. А погодные условия и трасса очень требовательны к этому компоненту. Сейчас важно не заболеть и постараться восстановиться», —написал вологодский биатлонист в своих соцсетях.

Отметим, что в Кубке Содружества участвуют российские и белорусские биатлонисты. В общем зачете Кубка Максим Цветков идёт сейчас на 52 месте среди 84-х участников. Возглавляет общий рейтинг беларус Антон Смольский. Кубок России продолжится на следующей неделе.