Время от времени российские депутаты любят наезжать на Чубайса. Вот произошел очередной такой эпизод. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился к СК и в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность главы бывшего главы “Роснано” и спецпредставителя президента. Пока ответ на надзорных органов неизвестен, но вопрос, будет ли когда-нибудь наказан Чубайс остается открытым. Разобраться в этом вопросе нам помогут профессиональные юристы.

В беседе с изданием NEWS܂ru юрист, и по совместительству руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заметил, что по вменяемому Чубайсу преступлению срок привлечения к уголовной ответственности составляет шесть лет.

Хаминский напомнил, что растрата по тяжести относится к преступлениям средней тяжести, и срок давности по ним равен шесть лет. Чубайс покинул пост главы “Роснано” в 2020 году. Если даже доказать его виновность, то это необходимо сделать до 2026 года, после чего наступит срок давности, и к Анатолию Борисовичу уже не будет никаких вопросов.

Но и это еще не все. Как известно, Чубайс на сегодняшний день является гражданином Израиля. А как известно, это государство своих граждан никому не выдает. Оно может судить этих людей, но только на своей территории и по своим законам.

Чубайса могут арестовать в тот момент, когда он будет находиться на территории третьего государства. Но как показывает практика, в этом случае это редко когда происходит.

Так что можно с уверенностью сказать, что никто и ни за что Чубайс не накажет, и не не привлечет к ответственности, хоть он и не памятник…

