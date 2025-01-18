Магистральный газопровод провели к Вытегорскому району

Завершен третий этап строительства магистрального газопровода. Реализация проекта проводится в рамках сотрудничества Правительства Вологодской области и ПАО «Газпром».

«Выполнили все строительно-монтажные работы по установке магистрального газопровода к Вытегре протяженностью 126,5 километров, параллельно построили межпоселковый газопровод и распределительные сети. Это важный шаг для обеспечения природным газом наших вытегорцев, социальных объектов и промышленных предприятий муниципалитета», – заявил губернатор Вологодской области.

По словам Георгия Филимонова, 15,5 километров распределительных сетей обеспечат газификацию 500 домовладений и квартир жителей Вытегры. Пуск газа первым потребителям планируется осуществить во втором полугодии 2025 года. Дальнейшая газификация Вытегорского района будет продолжена в рамках новой программы «Развитие газоснабжения и газификации Вологодской области на 2026-2030 годы».

Ранее на первом этапе газопровод протянули от Кирилловского до Белозерского округов, а на втором – от Кирилловского до Вашкинского муниципалитетов. На завершающем этапе строительства газопровод протяженностью 106 километров проложат от Вытегорского района до Республики Карелии.