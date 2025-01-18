В Череповецком районе спасатели вытащили рыбака из трещины во льду

[ Происшествия ]

Череповец

Происшествие случилось в пятницу, 17 января, на Рыбинском водохранилище вблизи деревни Костяевка Череповецкого района. Рыбак передвигался на мотобуксировщике по льду водохранилища в темное время суток и попал в полынью. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Спасатели Череповца».

Специалисты прибыли на место происшествия, вытащили технику и перевезли её владельца до ближайшего берега.

«Спасательная служба предупреждает: при передвижении на технике по льду тщательно прорабатывайте маршрут и следите за обстановкой на водоеме», — призывают спасатели.

Череповец

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Фото: группа ВКонтакте "Спасатели Череповца"
 

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