В Череповецком районе спасатели вытащили рыбака из трещины во льду

Происшествие случилось в пятницу, 17 января, на Рыбинском водохранилище вблизи деревни Костяевка Череповецкого района. Рыбак передвигался на мотобуксировщике по льду водохранилища в темное время суток и попал в полынью. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Спасатели Череповца».
Специалисты прибыли на место происшествия, вытащили технику и перевезли её владельца до ближайшего берега.
«Спасательная служба предупреждает: при передвижении на технике по льду тщательно прорабатывайте маршрут и следите за обстановкой на водоеме», — призывают спасатели.