До дефолта США осталось три дня. Инаугурация Трампа пройдет в условиях чрезвычайного положения

Американская экономика в очередной раз подошла к критической черте. На днях закончит свое действие лимит госдолга, что означает запрет правительству на новые заимствования, а следовательно возникает угроза прекращения финансирования государственных расходов.

Это уже не первый подобный случай, так было несколько раз и все заканчивалось тем, что США поднимали потолок госдолга, и жизнь продолжалась.

Уходящая в отставку Министр финансов США Джанет Йеллен уже приняла необходимые чрезвычайные меры для предотвращения дефолта, которые начнут действовать через три дня 21 января 2025 года, то есть сразу же на следующий день после вступления в должность президента Дональда Трампа.

«Период времени, в течение которого могут действовать чрезвычайные меры, подвержен значительной неопределенности, включая трудности прогнозирования платежей и поступлений правительства США на несколько месяцев вперед», — написала Йеллен в письме.

Ситуация на самом деле патовая для американской власти. Как пишет издание The New York Times, по всей видимости набором чрезвычайных мер могут быть обычные бухгалтерские маневры, или перераспределение свободных средств между наиболее важными статьями расходов, что позволит не выходить за рамки лимита заимствований и выиграть время для конгресса, который поднимет потолок госдолга.

То есть получается интересная ситуация, что демократы таким образом оставляют наследство Трампу в виде дефолта, и уже его команда должна будет решать непростые проблемы. Как было упомянуто выше, скорее потолок госдолга будет в очередной раз поднят. Но это в любом случае не решит всех американских проблем. Особое внимание необходимо уделить курсу доллара, поскольку дефолт, и прочность главной резервной валюты плохо сочетаются друг с другом…