Крупную партию наркотиков изъяли в Вологде

В областной столице полицейские изъяли крупную партию наркотиков, общая масса которых составила порядка 5 кг. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Правоохранители получили информацию о готовящемся сбыте крупной партии запрещенных веществ на территории Вологодской области. Вечером 16 января подозреваемых, сокольчанина 1994 года рождения и 22-летнего жителя областной столицы, передвигавшихся на иномарке, остановили на Окружном шоссе.

При осмотре автомобиля в сумке были обнаружены 4 полиэтиленовых пакета, в которых находились мефедрон массой 1984,9 грамма и гашиш в количестве 9,7 грамма. Кроме того, был проведен осмотр квартиры 22-летнего вологжанина. Полицейские изъяли вещества предположительно растительного и синтетического происхождения, общая масса которых составила порядка 3 кг. Изъятое направили на экспертизу. Также в квартире были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы и охотничье ружье.

«Следственным управлением УМВД России «Вологда» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Согласно санкции инкриминируемой статьи 228.1, за данное преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо до пожизненного», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Следствие готовит ходатайство об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.