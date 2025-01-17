Управляющие компании Вологды привлекут к ответственности за уборку дворов

[ Общество ]

В Вологде несколько управляющих компаний будут привлечены к ответственности за некачественную уборку дворовых территорий. Напомним, 13 января на встрече с руководством компаний мэр Вологды Андрей Накрошаев дал 2 дня на устранение замечаний. Сейчас УК предоставляют отчёты о проделанной работе, результат также проверяют представители муниципального контроля.

За последние два дня проверено 249 дворов. По всем территориям составлены акты обследования.

По 203 дворам серьёзных вопросов по качеству уборки не возникло — посыпаны реагентами и тротуары, и проезжая часть, устранена колейность. Однако в 46 дворах нарушения вообще не были устранены, также присутствуют серьёзные недоработки.

Основные замечания: скользкость не устранена полностью или частично, тротуар не убран под скребок, присутствует колейность на проезде, имеется наледь на пешеходных коммуникациях и другие. Больше всего замечаний к УК «Элит-Сервис», УК «ВИСиС», УК «Мы вместе» и УК «Конструктив». Все нарушения зафиксированы, письмо направлено в прокуратуру Вологды. Недобросовестные управляющие компании будут привлечены к ответственности.

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