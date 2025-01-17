12 куриц погибли на пожаре в Бабаеве

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло в четверг, 16 января, около трех часов дня. В пожарную охрану поступило сообщения, что со стороны одного из участков на улице Новостроек в Бабаеве виден дым.

Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области, на место происшествия выехали 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Выяснилось, что пожар начался в курятнике на территории возле частного дома.

Ликвидировать огонь удалось на площади 18 квадратных метров. В результате пожара все 12 птиц, находившиеся в курятнике, погибли.

Специалисты МЧС России считают, что причиной случившего стало короткое замыкание.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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