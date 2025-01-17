Системы водоотведения реконструировали в микрорайоне Ананьино

В микрорайоне Ананьино областной столицы завершена реконструкция системы водоотведения. Работы проводились в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На объекте выполнены работы по ремонту кровли, фасада здания, внутренней отделке, монтажу металлоконструкций, замене насосного оборудования, а также по благоустройству территории. Реализация мероприятия позволила организовать надежный отвод сточных вод в централизованную систему канализации, а также обеспечила возможность дальнейшего развития системы водоотведения микрорайона Ананьино», — рассказала заместитель губернатора области Евгения Мазанов.

Модернизация проводилась в два этапа. На первом — реконструировали существующую канализационную насосную станцию. Стоимость работ составила более 60 миллионов рублей.

На втором этапе выполнено строительство напорного коллектора протяженностью 5,95 км от реконструируемой канализационной насосной станции. На эти цели потратили 218 миллионов рублей. Построено 5,95 км сетей водоотведения и более 30 канализационных колодцев. Новый трубопровод соединен с действующей канализационной насосной станцией и уже введен в эксплуатацию.

Реализация проекта обеспечила возможность подключения новых абонентов к централизованной системе водоотведения.