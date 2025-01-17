Вологодские синоптики рассказали, когда вернется зима

Вологодские синоптики рассказали, когда в регион вернется зима.

При этом все выходные температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Сегодня регион находится под влиянием атлантического циклона, который принес обильные осадки.

«В ночь на субботу около 0 градусов, на северо-востоке до -4 градусов, осадки ослабнут и пройдут местами. Днем при прохождении фронтального раздела осадки в виде мокрого снега, местами дождя усилятся, максимальные температуры останутся высокими для этого времени года – от +1 до +3 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В Крещенский сочельник прогнозируются температуры от -1 до -3 градусов, а днем в воскресенье ожидается небольшое понижение температуры.

В ночь на понедельник похолодание усилится, днем также сохранятся отрицательные температуры – до -3 градусов.

По предварительным прогнозам, в ночь на вторник на фоне усиления антициклона подморозит до -17 градусов, погода вернется в рамки климата. В последующие дни существенных потеплений не прогнозируется, уточнили в Гидрометцентре.