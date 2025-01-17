Вологжане жалуются на сильные подтопления на городских улицах

Мэр Вологда Андрей Накрошаев обещает до обеда расчистить все ливневые канализации города, чтобы устранить подтопления.

На сильные подтопления сегодня жалуются вологжане, поясняя, что ходить пешком по городским улицам невозможно.

«Сделайте что-нибудь с линевками. Сегодня вся Вологда в воде. Нам, пешеходам, идти сегодня невозможно, так как кругом только лужи и лёд. На перекрестке не перейти, так как не перепрыгнуть лужи. Идёшь, а тебя ещё и автомобилисты окатывают во время дождя», - пишут жители города в соцсетях.

По словам Андрея Накрошаева, вода не уходит, потому что ливневки забиты льдом.