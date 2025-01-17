Вологжанин «заработал» на «Пушкинской карте» почти 1 млн рублей

В Вологде 19-летний молодой человек разработал хитрую схему для «заработка» на «Пушкинской карте».

Идея пришла ему в голову после того, как неизвестные предложили ему через мессенджер заработать денег через «Пушкинскую карту». Для этого он должен был отправить реквизиты карты и СVС-код, за что ему обещали заплатить 2000-3000 рублей.

«От предложения он отказался, но начал сам изучать информацию, как можно стать организатором мероприятия, чтобы списывать деньги с такой карты. Тщательно изучив методичку на сайте «PRO.Культура. РФ», он решил заработать деньги. Вот только делать он это собирался незаконно», - рассказали в пресс-службе судов области.

Молодой человек зарегистрировал ИП, а также зарегистрировал в АИС «Платформа «PRO.Культура. РФ» сведения о проведении фиктивных культурных мероприятий, хотя проводить их он не намеревался, после чего подал на них заявки для включения в реестр мероприятий программы «Пушкинская карта».

«После того, как заявки были одобрены, вологжанин от своего имени заключил агентский договор с билетным оператором об оказании услуг по распространению билетов на фиктивные мероприятия. Затем, также через «Интернет» нашел двух незнакомых ему мужчин, которые за вознаграждение искали лиц, имеющих законные основания для оформления электронных банковских карт «Пушкинская карта» и склоняли их к приобретению билетов в сервисах билетного оператора на конкретные культурные мероприятия без их фактического посещения», - также уточнили в областном суде.

В результате хитрой схемы молодому человеку должны были перечислить почти 1,3 млн рублей. Оператор перевел ему 855 тысяч рублей, однако потом возникли сомнения в законности обналичивания денег и дальнейшие операции были заблокированы.

В отношении вологжанина возбудили уголовное дело по статье за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Суд приговорил парня к 3 годам условного срока. Также в пользу Минкультуры РФ с него взыскано с учетом комиссий и пеней 946 тысяч рублей.