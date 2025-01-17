«Северсталь» разгромила питерский СКА

Череповецкая «Северсталь» обыграла петербургский СКА.

Встреча получилась весьма результативной. Уже в первом периоде зрители «СКА-Арены» увидели 6 заброшенных шайб. Правда» два гола армейцев были отменены, после того как тренерский штаб «Северстали» брал видеоповтор на предмет помехи вратарю и оба раза оказывался прав. У череповчан шайбы забрасывали Давид Думбадзе в меньшинстве, Николай Чебыкин и Данил Аймурзин.

Во второй трети матча сталевары довели своё преимущество до пяти шайб. Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин и Давид Думбадзе, у которого дубль в матче, сделали счёт 6:1. Хозяева на это смогли ответить только одной шайбой перед вторым перерывом.

Третья двадцатиминутка прошла с преимуществом СКА. «Красно-синие» ещё дважды смогли огорчить Константина Шостака. Но последнее слово всё же осталось за гостями. Кирилл Пилипенко отправил шайбу в пустые ворота, принеся победу «Северстали» со счётом 7:4.

«Сегодня был заключительный матч нашей выездной серии. Из трёх мы выиграли два матча. Неплохой результат для нашей команды. Мы победили сегодня за счёт командных действий. Мы контролировали ход игры и заслуженно победили», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» после этой победы поднялась с 7 на 4 место Западной конференции, набрав 57 очков в 46 играх. Следующий матч сталевары проведут 21 января. Дома сыграют против московского ЦСКА.