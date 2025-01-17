Восемь автомобилей выгорели из-за неисправного электрооборудования

В Вологодской области за минувшие сутки выгорели восемь автомобилей. Происшествия случились в Чагоде, Тотьме, а также в Вологодском округе.

В частности, в Чагоде загорелся автомобиль Форд, припаркованный владельцем около магазина на улице Кооперативной. В МЧС уточнили, что мужчина самостоятельно потушил возгорание до приезда пожарных.

В Тотьме огнем повреждены четыре автомобиля. Пожар произошел в арендованном гараже, где загорелся автомобиль ГАЗ.

«Огонь уничтожил отделку кабины, повредил моторный отсек, закопчены потолок, стёкла рядом стоящих машин — ГАЗ и трактора МТЗ. У мини-экскаватора Kubota оплавлена панель управления», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На стоянке около поселка Непотягово выгорели три грузовых автомобиля. Первым загорелся грузовой Вольво, а к моменту прибытия огнеборцев огонь перекинулся на стоящие рядом грузовики МАН и Вольво.

По информации МЧС, все возгорания произошли из-за неисправностей электрооборудования.