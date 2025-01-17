Главу сельского поселения в Череповецком районе подозревают в присвоении денег

[ Общество ]

Главу Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Нонну Борисову подозревают в присвоении денег. Уголовное дело по факту присвоения было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Установлено, что глава Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района, используя свое служебное положение и действуя вопреки интересам службы, в целях получения двойного размера оплаты труда, неоднократно в период 2022 года издавала распоряжения о привлечении себя к работе в выходные дни, при этом фактически работу и свои служебные обязанности в указанные дни не выполняя», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Общая сумма ущерба, причиненная бюджету поселения, оценивается в сумму более 360 тысяч рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – «Присвоение чужого имущества», а также «Превышение должностных полномочия».

В рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски и осмотры, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования, допрашиваются свидетели, уточнили в региональном управлении следкома.

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