В России объявлены военные сборы. Что важно знать в данной ситуации

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

Военные сборы

В России объявлены военные сборы. Соответствующий указ накануне подписал Президент России Владимир Путин. Это ежегодные плановые мероприятия, в первую очередь направленные на повышение и поддержание высокого уровня обороноспособности страны. 

Основной целью военных сборов является проведение практических занятий, учений, тренировок по обслуживанию военной техники, вооружений, и прочих материальных средств. Также в ходе данного мероприятия будет проверена мобилизационная готовность. 

На военные сборы будут призываться военные запаса. Сегодня в данную категорию входят рядовые и матросы, а также сержанты и старшины, чей предельный возраст не превысил 55 лет, младшие офицеры не старше 60 лет, а также старшие офицеры, которым не исполнилось 65 лет. 

Всем участникам военных сборов придет повестка заказным путем, либо военкомы ее вручат лично. Возможно в этом году будет впервые использовать в реальной жизни Единый электронный реестр воинского учета, а также будут рассылаться электронные повестки. 

На военные сборы не может призываться военный запаса, который уже находился на подобных сборах суммарно за все время более одного года. 

За неявку в военкомат по повестке на военные сборы может последовать принудительная доставка на пункт сбора. Также не явившимся в военкомат по уважительной причине по закону грозит штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

Понятно, что когда в условия проведения СВО выходит подобная новость, многие опасаются, что их могут послать в зону боевых действий. Надо знать, что это запрещено законом “О воинской обязанности и военной службе”, одно из положений которого гласит, что участники военных сборов не могут привлекаться к решению боевых задач и отправляться в зону боевых действий. Повода для беспокойства не должно быть, а родину защищать необходимо быть готовым в любой момент…
 

Теги:
армия военные сборы
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