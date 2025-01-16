Вологодские депутаты обсудили проблемы реставрации объектов культурного наследия

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на рабочем совещании обсудили проблемы реставрации объектов культурного наследия.

В частности, в региональный парламент обратился собственник одного из таких объектов, череповчанин Юрий Голубцов. Он рассказал, что собственники исторических зданий начали получать требования о замене пластиковых окон на деревянные. Стоимость разработки научно-проектной документации доходит до 4 млн рублей. Для предпринимателей это весьма чувствительная нагрузка.

В ходе совещания выяснилось, что стоимость может варьироваться. Некоторые организации из соседних регионов предлагают выполнить аналогичную работу втрое дешевле.

«Также считаю важным изучить опыт других регионов. Следует понять, проблема актуальная для Вологодской области или, например, для всего СЗФО. Если так, нужно выработать консолидированное решение, которое устроит контролирующие органы и собственников объектов культурного наследия. Направим соответствующее обращение в регионы Северо-Запада для выражения мнения», - пояснил спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

На совещании также обсуждали возможность увеличения сроков постановки под охрану конкретных объектов. Возможно, это позволит отсрочить необходимость проведения работ на 10-20 лет для отдельных зданий.