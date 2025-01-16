Илья Марсов завоевал вторую медаль международных соревнований по пулевой стрельбе

[ Спорт ]

Илья Марсов завоевал вторую медаль международных соревнований по пулевой стрельбе «Открытый кубок республики Беларусь».

Вологжанин показал лучший результат в личном упражнении ВП-60 и стал вторым в финале.

Напомним, спортсмен СШОР «Витязь» выступает в составе сборной команды России на открытом этапе кубка республики Беларусь по пулевой стрельбе, посвященном памяти заслуженного тренера СССР и БССР А.В. Юрчика.

Накануне Илья уже выиграл серебро в паре с представительницей Краснодарского края Екатериной Шаховой, став вторым в упражнении ВП-микс.

Теги:
пулевая стрельба соревнования
 

Последние новости

Вологодские депутаты обсудили проблемы реставрации объектов культурного наследия
Каждый пятый вологжанин не проходит инструктаж по информационной безопасности на работе
Илья Марсов завоевал вторую медаль международных соревнований по пулевой стрельбе
В Вологде могут возродить речной вид общественного транспорта
Китайские Chery и BYD заинтересованы в покупке немецких заводов Volkswagen
В России снизились продажи средств для похудения. Худые нынче не в моде?
В Вологде с начала года на площади 161 кв. метр устранили дорожные дефекты
Алина Пеклецова завоевала серебро на этапе кубка России по лыжным гонкам
Двое череповчан пойдут под суд за убийство 26-летней давности
Полугодовой запас лекарств для льготников создан на Вологодчине