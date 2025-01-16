Илья Марсов завоевал вторую медаль международных соревнований по пулевой стрельбе «Открытый кубок республики Беларусь».

Вологжанин показал лучший результат в личном упражнении ВП-60 и стал вторым в финале.

Напомним, спортсмен СШОР «Витязь» выступает в составе сборной команды России на открытом этапе кубка республики Беларусь по пулевой стрельбе, посвященном памяти заслуженного тренера СССР и БССР А.В. Юрчика.

Накануне Илья уже выиграл серебро в паре с представительницей Краснодарского края Екатериной Шаховой, став вторым в упражнении ВП-микс.