В Вологде могут возродить речной вид общественного транспорта

Мэр Вологды Андрей Накрошаев на встрече с журналистами заявил, что в областном центре планируют возродить речные трамваи. По его словам, речной электротранспорт может появиться в городе уже в 2026 году.

Тогда же трамвай начнёт курсировать по реке, делая остановки на нескольких городских пристанях. Число остановок нового общественного транспорта сейчас прорабатывается.

Про аналогичный вид транспорта недавно заявлял также мэр Череповца Вадим Германов. Чиновник даже рассказал, что по Шексне в 2026 году начнет курсировать электрический катамаран проекта Looker 1100H (на фото), который сможет перевозить до 130 пассажиров.