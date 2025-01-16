Китайские Chery и BYD заинтересованы в покупке немецких заводов Volkswagen

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

BYD

О проблемах мирового автопрома сегодня написано много. Как известно, немецкий автоконцерн Volkswagen на фоне слабых данных готов продать сразу три своих убыточных автозавода в Германии. Самое интересное, что уже нашлись желающие их купить.

Как пишет издание Reuters, им стало известно, что китайские чиновники и автопроизводители всерьез рассматривают вопрос о покупке ненужных немцам автозаводов. Их покупка помогла бы решить сразу несколько проблем. Во-первых, таким образом удалось бы наладить производство электромобилей в Европе и избежать заградительных пошлин. А, во-вторых, китайцы могли бы официально войти в премиальный сектор мирового автопрома, и повысить свой статус. 

Среди потенциальных покупателей этих заводов Volkswagen являются китайские бренды Chery и BYD.

Китайские компании уже инвестировали свои средства в целый ряд отраслей экономики Германии, начиная от телекоммуникаций до робототехники, однако немецкий автопром до сих для них остается недоступным. 

Решение о покупке заводов в первую очередь лежит в политической сфере, и во многом будет зависеть от позиции нового правительства Германии, состав которого будет известен в феврале после внеочередных выборов. Присутствие китайцев в Европе в любом случае негативность скажется на конкурентоспособности европейского автопрома. С другой стороны новые заводы, это новые рабочие места, и отчисления в бюджет. Китайцы способны наладить производство новых авто в больших количествах. 

В общем, в этой истории есть определенная интрига. Прояснение скорее всего наступит уже весной этого года…

Теги:
авто инвестиции
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