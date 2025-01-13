В России снизились продажи средств для похудения. Худые нынче не в моде?

В России впервые за пять лет снизились продажи препаратов для похудения.

Как пишет издание “Ведомости”, ссылаясь на аналитической данные компании DSM Group. Так по итогам 2024 года российские аптеки продали 2,3 млн. упаковок средств для похудения на общую сумму 7,2 млрд. руб. Эти показатели на 1,2% ниже в денежном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и на 8% в натуральном выражении.

По данным компании RNC Pharma, падение за данный период по количеству проданных упаковок выглядит еще сильнее, и составляет (-12,9%).

Неужели россияне решили больше не худеть, или же наоборот выбрали другие способы сжигания жира, путем соблюдения диеты и активных занятий спортом? На самом деле ситуация выглядит немного иначе.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что продажи препаратов от ожирения будут снижаться и далее. Однако причина связана с тем, что россияне отказываются от подобных лекарств старого поколения, и постепенно переходят на препараты последнего поколения.

Люди не контролируют свой вес, а потом хотят похудеть малыми усилиями, но так увы не бывает. Если даже эти лекарства и помогают, то они очень дорого стоят. Как не вспомнить известный совет великой балерины Майи Плисецкой, которая советовала людям просто меньше есть…

