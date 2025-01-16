В Вологде с начала года на площади 161 кв. метр устранили дорожные дефекты

В областной столице с начала 2025 года провели ямочный ремонт на площади 161 квадратный метр. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента строительства, благоустройства и содержания территорий города Вологды.

В частности, ямы на дорогах залатали на улицах Саммера, Добролюбова, Орлова и Советском проспекте. Помимо этого, работы проводились на мосту 800-летия Вологды, Октябрьском мосту, Пошехонском путепроводе, на съезде с Октябрьского моста (в сторону центра), на площади им. Бабушкина и у отделения Почты России (пл. Бабушкина, 1).

До конца января планируется провести ямочный ремонт следующих участках: ул. Некрасова, д. 56 и д. 73, ул. Комсомольская, ул. Турундаевская, Советский пр., перекресток улиц Саммера и Дальняя, перекресток улиц Добролюбова и Карла Маркса, перекресток улиц Карла Маркса и Саммера.