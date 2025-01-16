В Вологде с начала года на площади 161 кв. метр устранили дорожные дефекты

[ Общество ]

Ремонт

В областной столице с начала 2025 года провели ямочный ремонт на площади 161 квадратный метр. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента строительства, благоустройства и содержания территорий города Вологды.

В частности, ямы на дорогах залатали на улицах Саммера, Добролюбова, Орлова и Советском проспекте. Помимо этого, работы проводились на мосту 800-летия Вологды, Октябрьском мосту, Пошехонском путепроводе, на съезде с Октябрьского моста (в сторону центра), на площади им. Бабушкина и у отделения Почты России (пл. Бабушкина, 1).

До конца января планируется провести ямочный ремонт следующих участках: ул. Некрасова, д. 56 и д. 73, ул. Комсомольская, ул. Турундаевская, Советский пр., перекресток улиц Саммера и Дальняя, перекресток улиц Добролюбова и Карла Маркса, перекресток улиц Карла Маркса и Саммера.

Теги:
ямочный ремонт
Фото: тг-канал департамента строительства, благоустройства и содержания территорий города Вологды
 

Последние новости

Китайскуие Chery и BYD заинтересованы в покупке немецких заводов Volkswagen
В России снизились продажи средств для похудения. Худые нынче не в моде?
В Вологде с начала года на площади 161 кв. метр устранили дорожные дефекты
Алина Пеклецова завоевала серебро на этапе кубка России по лыжным гонкам
Двое череповчан пойдут под суд за убийство 26-летней давности
Полугодовой запас лекарств для льготников создан на Вологодчине
ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара
Жителя Сямжи осудили за развратные действия в отношении ребенка
Управляющие компании Вологды проверяют на предмет качественной уборки территорий
Икону 18 века отреставрировали в Кирилло-Белозерском музее