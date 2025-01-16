Двое череповчан пойдут под суд за убийство 26-летней давности

В Череповце завершено расследование уголовного дела по убийству, совершенному в 1998 году. В преступлении обвиняются двое мужчин, которым на момент убийства было по 20 лет. Один из подозреваемых – сын погибшего.

«По версии следствия, в декабре 1998 года у одного из обвиняемых возник конфликт со своим родным отцом, в результате чего мужчина предложил своему другу совершить убийство родственника», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В декабре 1998 года молодые люди привели мужчину на берег Шексны, предложив тому выпить на природе. Там они избили потерпевшего молотком, а тело погибшего спрятали. Обнаружить его удалось спустя несколько месяцев, когда растаял снег.

Раскрыть убийство по горячим следам не удалось и только в 2024 году были получены доказательства причастности мужчин к преступлению.

В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой и направлено для рассмотрения в городской суд Череповца.