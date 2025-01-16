Полугодовой запас лекарств для льготников создан на Вологодчине

Вчера в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Вологодской области новый министр здравоохранения Николай Готюрёв прокомментировал вопрос о льготном лекарственном обеспечении.

В настоящее время в Вологодской области зарегистрировано более 115 тысяч федеральных и областных льготников. По словам нового министра, запас по многим препаратам и изделиям для них уже создан на полгода.