Полугодовой запас лекарств для льготников создан на Вологодчине

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Лекарства

Вчера в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Вологодской области новый министр здравоохранения Николай Готюрёв прокомментировал вопрос о льготном лекарственном обеспечении.

В настоящее время в Вологодской области зарегистрировано более 115 тысяч федеральных и областных льготников. По словам нового министра, запас по многим препаратам и изделиям для них уже создан на полгода.

«Мы актуализируем все регистры наших льготников, сделаем цифровой портрет каждого из них, чтобы в онлайн-режиме мониторить наличие определенного вида препарата, медицинского изделия и заниматься прогнозированием», – рассказал Николай Гонтюрёв.

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