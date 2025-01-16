Жителя Сямжи осудили за развратные действия в отношении ребенка

[ Происшествия ]

Суд

Сямженский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца села им. Бабушкина Бабушкинского района Вологодской области, проживающего в Сямже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как следует из обвинительного заключения, с марта 2016 года по июнь 2017 года на тот момент 17-летний юноша несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении малолетней с использованием ее беспомощного состояния.

Долгое время девочка никому об этом не рассказывала. Несколько лет спустя потерпевшая поделилась переживаниями с подругой, а та в свою очередь рассказала своей матери.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что преступлений не совершал, но от дачи показаний отказался.

«Сямженский районный суд признал молодого человека виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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