Жителя Сямжи осудили за развратные действия в отношении ребенка

Сямженский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца села им. Бабушкина Бабушкинского района Вологодской области, проживающего в Сямже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как следует из обвинительного заключения, с марта 2016 года по июнь 2017 года на тот момент 17-летний юноша несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении малолетней с использованием ее беспомощного состояния.

Долгое время девочка никому об этом не рассказывала. Несколько лет спустя потерпевшая поделилась переживаниями с подругой, а та в свою очередь рассказала своей матери.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что преступлений не совершал, но от дачи показаний отказался.