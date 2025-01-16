Управляющие компании Вологды проверяют на предмет качественной уборки территорий

В Вологде началась проверка управляющих компаний на предмет качественной уборки придомовых территорий. Накануне УК должны были предоставить соответствующие отчеты в городскую администрацию.

«В понедельник я собрал руководителей управляющих компаний и объявил о мерах воздействия за некачественную уборку придомовых территорий. Дал им два дня для того, чтобы УК устранили все замечания. В настоящее время из 85 компаний 16 не отчитались о проделанной работе. Поскольку нет понимания, в каком состоянии находятся их дворы, то, в первую очередь, инспектируем территории этих УК. Однако общий результат уже виден. Качественная уборка должна проводиться всегда и по всему городу. Это касается и дорог, и тротуаров, и общественных пространств, и дворов, и территорий, за которые отвечает бизнес. Вопрос с контроля не сниму», – заявил мэр Вологды Андрей Накрошаев.