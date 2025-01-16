Икону 18 века отреставрировали в Кирилло-Белозерском музее

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике завершилась реставрация редкой иконы «Страшный суд». Памятник XVIII столетия размером 210 на 170 сантиметров в одиночку отреставрировал заведующий отделом реставрации темперной живописи, художник-реставратор Николай Петухов.

В музей икона поступила из церкви Преображения города Белозерска в 40-е годы прошлого века в остро аварийном состоянии.

«Между досок основы имелись трещины и перепады, наблюдалась подвижность полотна, в левом углу – отщеп древесины, по всей поверхности лицевой стороны памятника – вздутия с растрескиванием левкаса, осыпи фрагментов живописи с левкасом, многочисленные кракелюры (сетчатые трещины) и утраты красочного слоя. Потребовалось немало сил, чтобы законсервировать памятник от дальнейших разрушений», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Художник-реставратор Николай Петухов отметил, при восстановлении «Страшного суда» им было проведено укрепление левкаса и красочного слоя при помощи растворов рыбьего клея с нанесением рабочих заклеек из микалентной и папиросной бумаги по всей поверхности иконы; щит основы сплочен в специальных ваймах; перепады между досок основы выровнены при помощи металлических струбцин. Подвижные соединения досок основы укреплены с помощью деревянных шкантов, установленных в торцах основы памятника. Подклеен отщеп основы. Удалены рабочие заклейки и поверхностные загрязнения. Реставрацией «Страшного суда» Николай занимался почти два года.

«Когда подходит к концу реставрационная работа над иконой, чувствуешь радость и духовной подъём – для будущих поколений удалось сохранить ещё один исторический экспонат, который расскажет о культурном наследии России», – замечает Николай Петухов.

В ближайшее время икона «Страшный суд» будет представлена в фонде открытого хранения древнерусской живописи, который разместился в Вологодской башне.