Три человека пострадали в аварии в Череповце

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 15 января, в половине седьмого вечера у дома №39 на Северном шоссе.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области, 37-летняя водитель автомобиля «Джили» при выезде из двора не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ», из-за чего машины столкнулись.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель «Джили» с травмами госпитализирована в Вологодскую областную больницу №2. Водитель «ВАЗа» – мужчина 1997 года рождения – и его 31-летняя пассажирка также с травмами были доставлены в больницу. Им рекомендовано амбулаторное лечение.