ПАТП-1 Вологды вводит для женщин-водителей новые меры поддержки

Вологодское ПАТП-1 вводит новые меры поддержки для женщин-водителей. По данным пресс-службы городской администрации, в настоящее время в ПАТП водителями работают 23 женщины, из которых 17 управляют автобусами, еще 6 – троллейбусами.

«С каждой учебной группой к нам приходят на работу представительницы прекрасного пола. Основные условия такие же, что и для всех водителей: зарплата от 90 тысяч рублей, официальное трудоустройство с полным соцпакетом, обучение на категорию D за счёт предприятия, все имеющиеся на предприятии льготы и доплаты, в том числе компенсация за наём жилья для иногородних. Но также для женщин предусмотрели и дополнительные меры поддержки, поскольку понимаем, что у многих из них есть дети, и в нашей работе это важно учитывать», —рассказал руководитель ПАТП № 1 Виктор Калюжный.

В частности, с 1 января 2025 года женщинам-водителям добавляются дополнительно 10 дней к отпуску. Их детям предоставляют места в круглосуточный детский сад, а также путёвки в детские организации отдыха на территории региона для детей школьного возраста. Женщинам-водителям с детьми до 10 лет предоставляется основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 дней в летний период с июня по август по желанию.