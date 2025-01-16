Жителя Вологды отправили в колонию за пьяное вождение

В Вологде суд отправил в колонию 41-летнего жителя за неоднократное пьяное вождение.

Ранее мужчину уже признавали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Однако в августе 2024 года он снова сел за руль автомобиля Geely, будучи нетрезвым. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его на улице Щетинина. Также полиция арестовала автомобиль нарушителя.

«Не сделав для себя соответствующих выводов, вологжанин вновь в октябре 2024 года управлял транспортным средством марки ZAZ SENS в состоянии опьянения. Осуществляя движение по улице Гагарина в Вологде, подсудимый также был остановлен сотрудниками ГИБДД и освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Машина была изъята и арестована», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Суд, рассмотрев дела о неоднократном нарушении вологжанином статьи 264.1 УК РФ – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», отправил его в колонию строгого режима на 1,5 года. Также суд конфисковал у мужчины оба автомобиля.