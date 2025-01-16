Вологодским госавтоинспекторам значительно повысят зарплату

Бюджет Вологодской области выделяет 100 млн рублей для повышения заработной платы сотрудникам областной Госавтоинспекции. Об этом заявил накануне на оперативном совещании в правительстве глава региона Георгий Филимонов. По его словам, уже за январь сотрудники областной Госавтоинспекции получат прибавку в размере 20 тысяч рублей.

Такое же решение было принято совместно с мэрией Череповца, где в прошлом году сотрудникам городской Госавтоинспекции была повышена зарплата на 15 тысяч рублей.

«Это нормальная, на мой взгляд, абсолютно обоснованная и справедливая работа, вызванная запросом и текущими обстоятельствами. Потому что одна из приоритетных наших задач – обеспечение безопасности дорожного движения и контроль за ним. Это правопорядок, безопасность людей, жизни и здоровья населения, в том числе профилактика пьяного вождения за рулем и скоростного режима», – уточнил вологодский губернатор.

Филимонов добавил, что в этом году у региональных властей стоит задача вывести регион из «красной зоны» по национальному проекту «Безопасность дорожного движения».