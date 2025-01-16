Екатерина Целикова заявила о масштабных изменениях в сфере образования

Министр образования Вологодской области Екатерина Целикова заявила о масштабных изменениях в образовательной сфере региона. По ее словам, одним из самых масштабных изменений будет ремонт в региональных образовательных учреждениях. В целом на реализацию всех мероприятий в системе образования выделят 32,7 млрд рублей.

«В этом году будут отремонтированы 88 объектов: 53 школы, 4 детских сада и 31 здание колледжей и техникумов. Оснащены средствами защиты 98 объектов: 49 – пожарной сигнализацией, и в 49 образовательных учреждениях будут проведены антитеррористические мероприятия, – рассказала Целикова.

Кроме того, почти 300 школ Вологодской области получат новое оборудование. В частности, в образовательных учреждениях оснастят 50 агро- и лесных классов, 10 инженерных и IT-классов. Также новое оборудование получат кабинеты физики, химии, биологии, основ безопасности и защиты Родины, технологии, школьные спортивные залы, а также медпункты.