Полузащитник вологодского «Динамо» Семен Финашин покидает клуб

Полузащитник вологодского «Динамо» Семен Финашин заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Финашин является воспитанником «СДЮСШОР-3» и был у истоков создания клуба. В составе «Динамо» игрок стал двукратным победителем первенства и обладателем кубка «Золотое кольцо». Вместе с клубом дебютировал на профессиональном уровне и провел за бело-голубых 46 матчей, где отметился 6 забитыми мячами и отдал 1 голевую передачу.

Как пишет клуб на своей странице в соцсетях, Семен влюбил в себя болельщиков не только своим мастерством, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти и отбить «пять» всем болельщикам, слушал их эмоции и слова поддержки.

В клубе уверены, что дружба с Семеном продолжится и он обязательно будет приходить на стадион.