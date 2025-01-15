Вологодский губернатор намерен убрать компании «Магистраль» и «Дорсервис»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о своем намерении убрать с рынка коммунальных услуг предприятия «Магистраль» и «Дорсервис». По его словам, наиболее оптимальный вариант управления жилищно-коммунальным хозяйством в вопросах уборки городских улиц – создание муниципальных бюджетных учреждений.

«Наиболее оптимальный механизм – это создание сети МБУ. Когда ты нажимаешь кнопку и они устремились в производственную атаку, не дожидаясь того, что мэр узнает о происходящем в городе из новостных выпусков. Мы не успеваем ликвидировать проблему до того, как нам об этом заявят жители. Мы узнаем об этих проблемах от них и уже реагируем постфактум. Это в первую очередь касается Вологды и Череповца», - заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве Георгий Филимонов.

Для этого, по мнению Филимонова, в Вологде нужно пополнить парк муниципального предприятия 20 единицами специальной техники, а также нанять на работу порядка 100 человек с заработной платой от 85 до 120 тысяч рублей. После этого, по мнению Филимонова, с рынка можно будет убрать частные предприятия.