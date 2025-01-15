"Пока поживем в этой реалии": глава ВТБ Костин спрогнозировал динамику ставки рефинансирования

Одна из главных тем, которая последнее время сильно беспокоит россиян, когда же ЦБ начнет снижать ставку рефинансирования. Народ с нетерпением ждет, когда подешевеют кредиты и ипотека, чтобы снова можно было жить на заемные средства. Возможно это произойдет не так скоро, как всем этого хочется.

Своим прогнозом на эту тему поделился человек, чьему мнению можно доверять, поскольку он отработал в банковской сфере ни один десяток лет, и возглавляет один из крупнейших банков России ВТБ, это Андрей Костин.

Он считает, что ключевая ставка в первой половине 2025 года будет «достаточно высокой».

«Мы прогнозируем, что в первой половине этого года ставка будет достаточно высокая. А повышаться? Не знаю. Понижаться, наверное, особо тоже нет. Пока поживем в этой реалии», — приводит ТАСС слова Костина.

То есть можно предположить, что нынешний уровень ставки рефинансирования в 21% будет как минимум всю первую половину этого года. А вот что будет далее? Вероятно, что ЦБ рано или поздно начнет снижать ставку, но на быстрые темпы этого процесса тоже не стоит рассчитывать. Максимально ставка может быть понижена на несколько процентов, допустим порог в 15% это предел.

Что еще важно понимать в данной ситуации. Сейчас в мире на фоне сокращения программ количественного смягчения, многие страны начинают бороться за приток в страну капитала, и Россия в этом плане не исключение. Чем выше ставка, тем приятнее капиталу. Поэтому рассчитывать на низкие ставки в пределах 4-5% не стоит. Как раньше больше не будет…