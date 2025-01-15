Георгий Филимонов назначил двух заместителей и трех министров

[ Общество ]

Глава Вологодской области Георгий Филимонов назначил двух новых заместителей губернатора. Об этом было заявлено сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве.

В частности, Валерия Решетникова, ранее возглавлявшая департамент информационной политики регионального правительства, стала заместителем губернатора по вопросам развития туризма и организации международных связей.

Еще одним заместителем губернатора стал Александр Бурыкин, который будет курировать вопросы цифрового развития региона. На этой должности он заменил Виктора Злобича, уехавшего в Самарскую область.

Также Георгий Филимонов представил трех региональных министров. Виталий Кобыльников возглавил министерство по делам молодежи, главой регионального Минздрава стал Николай Гонтюрев, а министром соцзащиты назначена Ирина Окопник.

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