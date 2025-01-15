В Вологде проверяют управляющие компании

Проверка управляющих компаний началась сегодня в областной столице. Накануне УК должны были предоставить отчеты в администрацию города о выполненных работах по качественной и своевременной уборке своих территорий. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

По его словам, из 85 компаний 16 не отчитались – их будут инспектировать в первую очередь, так как нет понимания, в каком состоянии находятся территории.