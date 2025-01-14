В России "ожило" ипотечное кредитование

Одним из главных экономических событий ушедшего года стал обвал ипотеки. Объем выдачи жилищных кредитов рухнул на 40%. Прогнозы экономистов на 2025 год были весьма пессимистичными. Однако некоторые позитивные новости есть уже прямо сейчас.

По итогам декабря 2024 года банки выдали ипотечных кредитов больше, чем за аналогичный период ноября. Количество выданных ипотечных кредитов выросло на 1,4%, и на 3,7% в денежном выражении. Как сообщило аналитического агентства Frank RG, в итоге было выдано 58 100 ипотечных кредитов на общую сумму 273,6 млрд руб.

Также увеличился средний размер ипотечного кредита на 2,3%, или до 4,71 млн. руб в абсолютном выражении. Конечно же, эти результаты ничтожны по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Снижение выдачи ипотечных кредитов снизилось на 69%, объем – на 65,7%.

Очевидно, что в очередной раз ситуацию спасло правительство, которое продлило действие льготной семейной ипотеки. По указу президента России были повышены лимиты, и расширено действие этой программы. Также в декабре люди обычно стараются купить недвижимость в страхе, что в новом году она подорожает.

По имеющимся прогнозам, ЦБ может начать снижение ставки рефинансирования уже во второй половине 2025 года, а это значит, что объемы выдачи ипотеки покажут еще какой-то прирост. Возможно дно на рынке недвижимости уже пройдено…

