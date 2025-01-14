«Вам песка что ли жалко?»: Андрей Накрошаев пригрозил руководителям городских УК

Мэр Вологды Андрей Накрошаев на встрече с руководителями управляющих компаний напомнил им об необходимости убирать лед на тротуарах и с поверхности дворовых территорий.

По его словам, снега в этом году крайне мало и представители управляющих компаний решили заработать, не расчищая дворовые территории ото льда.

«У вас это входит в контракты. Этот год у нас довольно простой. Снега нет, понимаете? Вы решили, вы и так зарабатываете на том, что снега нет. Решили еще больше заработать теперь, не убирая лед?», - обратился мэр города к представителям УК.

Накрошаев также напомнил, что по стандарту необходимо убирать дворовые территории «под скребок». Но для начала можно просто посыпать песком.

«Первоначально можно просто посыпать, чтобы люди не убились. Дальше - за работу. Некоторые товарищи даже знали, что я приеду с проверкой и то еле-еле посыпали. Вам песка что ли жалко? Кто-нибудь убьется, не дай Бог, вы будете нести уголовную ответственность», - заявил Накрошаев.

По сообщению вологодских Telegram-каналов, из-за гололеда только в Череповце за первые 13 дней января 200 человек получили различные травмы.

В вологодской поликлинике №1 рассказали, что число обращений пациентов с травмами выросло в январе в два раза. Только в понедельник к травматологам обратилось 30 пациентов с травмами, полученными при падениях.