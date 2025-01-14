Вологодский чиновник возглавил Единую службу заказчика Ярославской области

[ Общество ]

Артем Малышкин, ранее возглавлявший департамент градостроительства администрации Вологды, назначен начальником Единой службы заказчика Ярославской области. Об этом сегодня объявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Артем Малышкин ранее возглавлял службу городского хозяйства Вологды, управление автомобильных дорог региона и департамент градостроительства городской администрации. В Вологде, в частности, Малышкин курировал нацпроекты и строительство крупных объектов, включая начало строительства Некрасовского моста.

В Ярославской области «Единая служба заказчика» курирует возведение нового корпуса областной детской клинической больницы, монтаж модульной поликлиники в Ярославле, объектов ЖКХ, реставрацию церкви Иоанна Предтечи и церкви Петра и Павла другие проекты. 

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