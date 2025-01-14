Вологодские коммунальщики усилили работу по борьбе с гололедом

В Вологде коммунальные службы усилили работу по борьбе с гололедом. Нынешней зимой именно гололедные явления стали самой большой проблемой на дорогах и тротуарах. В связи с этим усилена работа частных подрядчиков, МКУ «Зеленстрой», а также УК и ТСЖ города.

Начиная с выходных, специализированная техника работают по устранению образовавшегося гололеда. Днем на ручной уборке города заняты более 60 человек. Ночью число дворников сокращается, поскольку в это время территории убирают с помощью техники. В качестве противогололедного реагента чаще всего используют техническую соль (галит), хлористый кальций и песчано-солевые смеси.

«Этой ночью на борьбу с гололедом выходили более 50 единиц техники. С 5 утра городские территории убираем вручную: работают 64 дворника МКУ «Зеленстрой», сотрудники частных подрядчиков, управляющих компаний и ТСЖ. Особое внимание уделяется тротуарам, площадкам для ожидания общественного транспорта и территориям у социальных объектов. За сутки расходуется примерно 100 тонн галита, не менее 10 тонн песка и примерно 20 кубометров жидкого хлорида. Помимо плановой работы, отрабатывается каждое сообщение о гололеде, поступившее от вологжан», – рассказала начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Юлия Попова.

В Вологде разработаны дополнительные правила зимней уборки городских территорий. Так, при работе на общественных пространствах чистка поверхности осуществляется до покрытия. Всем подрядчикам поставлена задача бережно относиться к газонам, чтобы не повредить посадки, высаженную траву, щепу. Запрещено скидывать на газоны снег, очищать их экскаваторами, а наледь и снег нужно убирать от бордюра к центру. Также общественные пространства обрабатывают реагентами. К примеру, при неблагоприятных погодных условиях на Парк Ветеранов требуется более тонны галита единовременно. На бульвар Пирогова – примерно 500 кг, на Благовещенский сквер – 200-300 кг.