На Вологодчине состоятся соревнования по ушу между сборными России и Китая

Уже в феврале этого года в Вологодской области пройдет матчевая встреча между национальными сборными России и Китая по ушу. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«Тепло примем китайских друзей совместно с Федерацией ушу России на нашей гостеприимной и хлебосольной земле. Это событие станет историческим для Вологодской области, ведь соревнования такого уровня по этому виду спорта здесь еще не проводили», – отметил Георгий Филимонов.

Идея о проведении соревнований была предложена в ноябре прошлого года во время «Дней Вологодской области» директору Центра по управлению вопросами ушу при Госкомспорте Китая, президенту Всекитайской ассоциации ушу Чжан Юйпин.

«Это ответная встреча: в прошлом году соревнования прошли в Китае. На Вологодчине сборные сойдутся в двух дисциплинах: ушу таолу и ушу саньда. Событие укрепит культурно-гуманитарные связи между нашими странами и станет новой эрой спортивного и культурного сотрудничества Вологодчины с провинциями Китайской Народной Республики», – добавил Георгий Филимонов.

К спортивному событию будет приурочен запуск регионального отделения «Общества российско-китайской дружбы» на базе Череповецкого госуниверситета.