Илон Маск может купить TikTok

Ситуация вокруг популярной социальной сети TikTok приняла весьма неожиданный поворот. В ближайшем времени у нее может смениться владелец, и это станет очень известный человек.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на официальные источники, китайские власти рассматривают вариант, при котором новым владельцем TikTok станет Илон Маск.

Как известно американский суд сейчас рассматривает дело о запрете TikTok на территории США. По имеющимся у американской стороны данным, мобильное приложение данной соцсети якобы следит за американскими пользователями. Единственный вариант, при котором блокировка будет отменена, это если TikTok перейдет в собственность американскому бизнесу.

Все попытки официального Пекина добиться того, чтобы TikTok оставался в собственности материнской компании ByteDance, терпят неудачу. Американский суд непреклонен. Поэтому китайцы вынуждены обсуждать вариант, при котором им все-таки придется продать TikTok.

По имеющейся информации у Bloomberg, компания X – бывшая Twitter, которой сегодня владеет Илон Маск, готова выкупить у китайцев TikTok. Маск уже планирует использовать аудиторию TikTok в США, в количестве 170 млн. пользователей для привлечения рекламодателей в X. Маск также основал отдельную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая может извлечь выгоду из огромных объемов данных, генерируемых TikTok.

Маск настаивает на том, чтобы TikTok оставался доступным на территории США.

«На мой взгляд, TikTok не должен быть запрещен в США, даже если такой запрет может пойти на пользу платформе X. Это противоречило бы свободе слова и самовыражения. Это не то, за что выступает Америка», – заявил он.

Ситуацию может исправить Дональд Трамп, который уже обратился в Верховный суд США с просьбой приостановить потенциальный запрет TikTok в стране до того момента, пока его администрация официально не приступит к работе, то есть до 19 января 2025 года. Все решиться должно уже на днях. Мы следим за этой историей, и обязательно расскажем нашим читателям, чем она закончится…